Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gebe olan 'Mayıs' isimli manda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular

Alınan bilgilere göre olay 30 Kasım günü akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Yeliz ve Cüneyt Yılmazer çiftinin Mayıs adını verdikleri 7 yaşındaki gebe mandanın ahıra geri dönmemesi üzerine çift hayvanlarını aramaya başladı. Çift, kendilerine gelen telefonla mandalarının tarlada başından vurulmuş halde ölü bulunduğunu öğrendi.

Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular

ÇİFT FENALIK GEÇİRDİ

Olayın yaşandığı tarlaya giden çift yaşanan durum karşısında fenalık geçirdi. Daha sonra polise haber veren çift, yaşanan olaydan dolayı şikayetçi oldu. Mandayı öldürenlerin yakalanmasını isteyen çift, yaşanan olayla ilgili bilgi sahibi olan ve ihbarda bulunanlara 25 bin lira ödül vereceklerini açıkladılar.

Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular

"DOĞUMU ÇOK YAKINDI"

Yeliz Yılmazer, yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yeliz Yılmazer, mandayı vuranı bulmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Tarlanın ortasında, etrafında tel örgü olmayan yeşillik alanın ortasında mandamı alnından silahla vurmuşlar. Gördüğüm anda çok üzüldüm orada, hatta bayağı ağladım. Sonuçta karnında buzağı taşıyordu. Doğurmasına 1- 1,5 ay vardı. Doğumu çok yakındı. Severek bakıyorduk. Gerçekten çok üzgünüm. Bir hayvanı vahşice alnının ortasından vurmak vicdana sığmaz yani. Vuranı bulmak istiyorum. Eşim ödül koydu, bulana, emin olup da söyleyene. Çok yakın mesafede vurulmuş. Bilerek istenerek ateş edilmiş, bundan eminim. Kızımın kanı yerde kalmayacak."

Zonguldak'ta insanlık dışı olay! Gebe olan mandayı başından vurdular

"YAPANIN CEZASINI BULMASI İÇİN ÖDÜL KOYDUM"

Cüneyt Yılmazer, polisin olayla ilgili tutanak tuttuğunun bilgisini vererek, " Kendim de polisin işini kolaylaştırmak için 25 bin lira ödül koydum. Gören bilen ya da şikayet eden olursa bana değil, polise. Ben muhtara teslim ettim parayı. Hem kolluk kuvvetlerinin işlerini kolaylaştırmak hem de yapanın cezasını bulması için ödül koydum" ifadelerini kullandı.

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