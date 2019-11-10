Zonguldak’ta jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması
Zonguldak'ta 448 jandarma personelinin katıldığı "Huzur ve Güven" uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.
Zonguldak'ta 448 jandarma personelinin katıldığı "Huzur ve Güven" uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca; "Türkiye genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması " maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.
5 aşamalı olarak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 70 jandarma devriyesi ve 448 personel uygulamaya katıldı. 6 bin 370 şahıs sorgulaması yapıldı. Hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 49 şahıs ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 11 şüpheliye toplam 766 TL idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 4 bin 616 araç sorgulandı 85 araca toplam 29 bin 640 TL idari yaptırım cezası uygulanırken 15 araç ise trafikten men edildi.
Uygulamalar kapsamında 428 umuma açık yer kontrol edildi, 5 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 800 kg.kaçak kömür ve arama yapılan 1 araçta 3 gr kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adlı işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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