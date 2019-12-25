Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay (51), ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ocakta mahsur kaldığı belirtilen 2 işçinin kurtarılması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA