İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT