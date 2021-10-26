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  3. Zonguldak'ta kahreden olay! Bir baba, arabasını park ederken 4 yaşındaki çocuğunu canından etti!

Zonguldak'ta kahreden olay! Bir baba, arabasını park ederken 4 yaşındaki çocuğunu canından etti!

Zonguldak'ta kullandığı işçi servisini evinin önüne park eden Ergün T. isimli bir şahıs 4 yaşındaki oğlunu görmeyerek ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Zonguldak'ta kahreden olay! Bir baba, arabasını park ederken 4 yaşındaki çocuğunu canından etti!

Akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşanan olayda, işçi servisi şoförü Ergün T. iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.

BABASINA KOŞTU

O esnada  babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi.

KURTARILAMADI

Aracın altında oğlu Ömer'i gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer’in ailesi sinir krizleri geçirdi.

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