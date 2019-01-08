İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)

Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)

KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Soğanlı rampalarında yokuşu çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.