Zonguldak'ta konteynere kumar baskını

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkiinde ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynatıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. M.T., M.P., H.T. ve A.G.'ye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA