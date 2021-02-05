Zonguldak’ta korkunç intihar! 8. kattan kendini boşluğa bıraktı

Zonguldak’ta 29 yaşındaki A. Ö.U. isimli bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten 8. kattaki evinden aşağı atladı. Bina girişimde beton zemine düşen kadın çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürerken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.