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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri atında turizm haftası kutlandı

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak turizm haftası kutlandı.

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri atında turizm haftası kutlandı

Zonguldak'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Valilik binası önünde korona virüs tedbirleri kapsamında tören düzenlendi. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı. Ardından protokol üyeleri Atatürk anıtına günün anısına çelenk koydu. Öte yandan törende sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapıldı.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, "Zonguldak özelinde turizm odaklı yerel kalkınma toplantımızı çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Toplantımız 15 Nisan'da yani bugün başlayıp 20 Nisan'da sona erecek. Turizm sektörü ve paydaşlarımızla birlikte turizmi masaya yatırmış ve üzerinde kafa yoracağız." ifadesine yer verdi.

Ardından Kemal Akçay ve beraberindekiler Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

"HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPACAĞIZ"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ziyarette yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; "Bugünü biz ilimizde turizmin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bugün turizmin startını vereceğiz. Bugünden itibaren ilimizin önemli değerlerinden biri turizm olacak. Turizm için her türlü çalışmayı yapacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Turizm devlet eliyle dönüştürülmez Vatandaşlarımızın da turizme katkı vermesi gerekiyor. Onlar da turizmin bir parçası olma yönünde gayret sarf etsinler. Girişimlerini turizm alanında oluşturmaya çalışsınlar. Turizm sadece devlet eliyle kalkınmaz. Onun için özellikle bu alanda vatandaşlarımızı girişimciler yatırım yapmaya davet ediyoruz. Birlikte hareket edersek Zonguldak'ta turizmi geliştirmiş oluruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri atında turizm haftası kutlandı

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri atında turizm haftası kutlandı

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