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  3. Zonguldak'ta kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edildi

Zonguldak'ta kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edildi

Zonguldak'ta salgın bölgesinde haritanın kırmızıya dönmesiyle beraber denetimler artırıldı. Kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edilirken, karadan da ekipler destek verdi.

Zonguldak'ta kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edildi

Zonguldak'ta jandarma helikopteri ile havadan ve karadan eş zamanlı trafik denetimi düzenlendi. Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen anonslarla karadaki ekiplere bildirildi. Anlık müdahale ile ihlal yapan araçlar durdurularak cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda denetimler hem havadan hem de karadan sıklaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanan jandarma helikopteri ile Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kanuni Sondaj Gemisi'nin de demirlediği Filyos Limanı ile tarihi Filyos Kalesi üzerinden de ilerleyen jandarma helikopteri; bölgedeki denetimlere havadan katkı sağladı.

Zonguldak'ta kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edildi

Oluşturulan 8 kontrol noktasında 8 jandarma trafik timi, 8 asayiş timi, 4 mobil plaka tanıma sistemi aracıyla kural ihlali yapan 33 araç tespit edildi. Bu araçlardan 7'si ise trafikten men edildi. Yaklaşık 2 saat havada kalan Sikorsky S-70 tipi jandarma helikopteri Karaman, Bakacakkadı, Devrek, Gökçebey, Filyos ve Saltukova bölgelerinde oluşturulan noktalardaki denetimleri havadan takip etti.

Zonguldak'ta kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edildi

Zonguldak'ta kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan tespit edildi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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