Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler, bölgeye yönlendirildi.

Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Göçük altında 2 işçinin kaldığı öğrenilirken, ocağa Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri de yönlendirildi.

DHA