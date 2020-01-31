Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana oldu. İhbar üzerine bölgeye hareket eden AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan 2 işçisi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA