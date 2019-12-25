  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Zonguldak'ta maden ocağında patlama gerçekleşti!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama gerçekleşti!

Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralanırken 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
25 Aralık 2019 Çarşamba 12:16

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba kazaya resmen davetiye çıkardı!
Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba kazaya resmen davetiye çıkardı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu
Robin Hood'dan düğün hazırlığı yapan aileye destek!
Robin Hood'dan düğün hazırlığı yapan aileye destek!
Adana'da yaşanan sel felaketinde kurtarılan çocuk yaşadıklarını anlattı
Adana'da yaşanan sel felaketinde kurtarılan çocuk yaşadıklarını anlattı
Michael Jackson'a tıpatıp benzeyen bir kişi sosyal medyayı birbirine kattı
Michael Jackson'a tıpatıp benzeyen bir kişi sosyal medyayı birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: ''Karışmayın''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: ''Karışmayın''
İki kardeşin feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldılar
İki kardeşin feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldılar
25 Aralık Çarşamba altın ne kadar?
25 Aralık Çarşamba altın ne kadar?
25 Aralık Çarşamba dolar ne kadar?
25 Aralık Çarşamba dolar ne kadar?
Hanife Gürdal hamilelik konusuna açıklık getirdi!
Hanife Gürdal hamilelik konusuna açıklık getirdi!