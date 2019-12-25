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Zonguldak'ta maden ocağında patlama gerçekleşti!
Zonguldak'ta maden ocağında patlama gerçekleşti!
Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralanırken 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
25 Aralık 2019 Çarşamba 12:16
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