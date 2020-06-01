Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!
Koronavirüs salgını dolayısıyla 31 Mart günü Zonguldak ve Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında üretime ara verildi. 6 bin 600 işçinin çalıştığı maden ocaklarında belirli periyotlarla bakım ve onarım çalışmaları devam etti. 00.00 itibariyle kuruma ait maden ocaklarında üretim yeniden başladı.
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