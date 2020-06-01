  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!

Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!

Koronavirüs salgını dolayısıyla 31 Mart günü Zonguldak ve Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında üretime ara verildi. 6 bin 600 işçinin çalıştığı maden ocaklarında belirli periyotlarla bakım ve onarım çalışmaları devam etti. 00.00 itibariyle kuruma ait maden ocaklarında üretim yeniden başladı.

Esenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktıEsenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktı

Bursa'da polisi şehit eden zanlının evi taş yağmuruna tutuldu!Bursa'da polisi şehit eden zanlının evi taş yağmuruna tutuldu!

Ordu’da çay hasadı başladı!Ordu’da çay hasadı başladı!

Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 1 Haziran PazartesiDolar kaç tl? Dolar ne kadar? 1 Haziran Pazartesi

 

01 Haziran 2020 Pazartesi 13:40

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Pakdemirli'den süt ihracatı açıklaması!
Bakan Pakdemirli'den süt ihracatı açıklaması!
Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''
Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''
Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!
Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!
TEM'de korkutan araç yangını!
TEM'de korkutan araç yangını!
İntihar eden adamı izleyen meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı!
İntihar eden adamı izleyen meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı!
Esenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktı
Esenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktı
Kapalı Çarşı uzun bir süreden sonra yeniden açıldı!
Kapalı Çarşı uzun bir süreden sonra yeniden açıldı!
Bursa'da polisi şehit eden zanlının evi taş yağmuruna tutuldu!
Bursa'da polisi şehit eden zanlının evi taş yağmuruna tutuldu!
Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!
Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı