Zonguldak'ta öldürülen Soner - Salim Çatma cinayetinde çarpıcı gelişme! Ormana gömülmüşlerdi! Kan izlerini kapatmak için duvara sıva çekmişler, eşyaları temizlemişler

Alınan bilgilere geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı olan Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Serkan A.'nın evinde tadilatta bulunan 34 yaşındaki Soner Çatma ile 28 yaşındaki Salim Çatma'dan haber alamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine yürütülen soruşturmada araştırmalar derinleştirildi.

Soner Çatma ve Salim Çatma'nın cansız bedenlerin ormanda gömülü bulunmasının ardından Serkan A. ile babası İsmail A. kayıplara karıştı.Bir süre ormanda yaşadıkları belirlenen ardından ise İstanbul'a gittikleri belirlenen baba ve oğul, jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alındı. Akabinde ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DUVARA SIVA ÇEKİLMİŞ, EŞYALAR TEMİZLENMİŞ

Soner ve Salim Çatma'nın öldürülmeden önce tadilat yaptığı evde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark etti. Bunun üzerine özel ışık yöntemiyle yapılan incelemede kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiğini, eşyaların ise temizlendiği belirlendi. Olaya karıştığı iddia edilen anne D.A., M.G., F.Ç. ile E.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Daha sonra ise şüphelilerden anne D.A., M.G. ve E.Ö., yapılan itiraz ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Katil zanlısı Serkan A. ile babası İsmail A., anne D.A., M.G. ve F.Ç. hakkında kasten adam öldürme ile uyuşturucu madde ticareti suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar, SEGBİS yöntemiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılan Soner ve Salim Çatma'nın yakınları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını isterken bütün sanıklardan ayrı ayrı şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklardan İsmail A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek bu güne kadar verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Serkan A. ise diyeceği bir şeyin olmadığını söyledi. Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.