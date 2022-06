Zonguldak'ta sel suları yerleşim yerlerine kadar ulaştı! 24 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Günlerdir yoğun yağışların neden olduğu Karadeniz'de yaşanan sel hayatı olumsuz etkiliyor. Ev ve iş yerlerine kadar ulaşan yağmur suları insanları zor durumda bırakırken, Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamlığı sel dolayısıyla yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 2 köyde tedbirler aldı.

TEDBİR AMAÇLI EVLER BOŞALTILDI

Kdz. Ereğli ilçesinde iki gündür devam eden sağanak derelerde suların yükselmesine neden oldu. İlçede sel nedeniyle herhangi bir zarar yaşanmazken, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı sel tehlikesine karşı tedbir amaçlı Güneşli ve Çaylıoğlu köylerinde toplam 24 evdeki 53 vatandaşı evlerinden tahliye etti. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar sel tehlikesi geçene kadar yakınlarının yanına yerleştirildi.

"SEL OLAYINI EN AZ ZARARLA ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, sel tehlikesi yaşanan Çaylıoğlu ve Hasbeyler köylerinde incelemelerde bulunarak il genel meclisi üyeleri ve muhtarlardan bilgi aldı. Bozkurt, devletin tüm kurumlarının ilçenin her noktasında çalışıldığını söyleyerek, “İki gündür bölgemizde yağmur devam ediyor. Valilik, kaymakamlık, belediyeler ve diğer kurumlar gerekli önlemleri alıp uyarılar yapıyor. Bizde bölgelerimizi geziyoruz. Şu ana kadar can yada mal kaybı yaşanmadı. İnşallahta olmaz. Vatandaşlarımız, kaymakamlığımız ve belediyeler tarafından uyarılıyor. Bölgelerimizde öncelikli yapılması gerekenler varsa bilgileri alıp ilgili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıyoruz. Can ve mal kaybı olmaması için devletimizin tüm birimleri ayakta. İnşallah hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bu olay kapanacaktır. Özellikle sel baskınından etkilenebilecek dere yataklarına yakın yerleşim yerleriyle alakalı kaymakamlığımız, belediye, jandarma ve emniyetimiz gerekli uyarıları yaparak evlerin tahliyesi noktasında hassas davranıyorlar. Şu anda Çaylıoğlu’ndayız. Burada da dere yatağına yakın noktalardaki evler boşaltıldı. Biz de vatandaşlarımızı uyarıyoruz, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sakın evlerine girmesinler. İnşallah bu sel olayını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum” dedi. (İHA)