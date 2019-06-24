Zonguldak’ta Siber Güvenlik Eğitimleri devam ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı'na yapmış olduğu Siber Güvenlik Eğitimleri devam ediyor.

Başta Zonguldak bölgesi olmak üzere ülke çapında bireylerin ve kurumların siber güvenlik hususunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, kurumların isteği doğrultusunda siber güvenlik hususunda rapor hazırlamak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda akademik çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı'na yapmış olduğu TR81/19/TD0001 referans numaralı "Web Uygulama Güvenlik Testleri Eğitimi ve Güncel Güvenlik Zafiyetleri" konulu proje başvurusu kabul edilerek 23 Mayıs 2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Başarılı değerlendirilen teknik destek projesi kapsamında 17-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı konferans salonunda Bülent Ecevit Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi katılımcıları ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim, Siber Güvenlik Uzmanı Tolga Kızılkaya ve Kamil Burlu tarafından veriliyor.

Kaynak: İHA