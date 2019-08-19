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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu (2)

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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