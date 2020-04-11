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Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)

Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi.

Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)

SOKAKLAR BOŞALDI

Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı. Polis ekipleri, ekmek taşıyan araçların mahallelerde satış yapacağı anonsları yaptı. Zonguldak Belediyesi de anonsla 2 günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.

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Kaynak: DHA




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