Zonguldak’ta yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Törene, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk,...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Zonguldak’ta yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, MHP İlçe Başkanı Çağatay İpekçi, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören alanına çelenk konuldu. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Ali Özdoğan ile 4. sınıf öğrencileri Rüzgar Efe Kayık ve Elvin Baysal'ı makamında kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, konuklarına bugün yaşadıkları sevinç,heyecan ve mutluluğu paylaştığını ifade etti, başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir eğitim öğretim dönemi diledi.

Zonguldak’ta yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Zonguldak’ta yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Zonguldak’ta yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Zonguldak’ta yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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