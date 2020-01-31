Zonguldak'taki göçükte 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük gerçekleşmişti.

Mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.