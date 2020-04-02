Zonguldak'taki özel kömür işletmelerinde üretim durduruldu

ZONGULDAK'taki 14 özel sektör kömür işletmesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetler durduruldu.

Türkiye'nin önemli kömür üretim bölgesi olan Zonguldak'taki 14 özel sektör kömür madeni işletmesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üretim durduruldu. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte salgınla mücadele kapsamında, 31 Mart itibarıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) kömür üretim faaliyetlerini durdurduğu, sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "TTK'ye ek olarak havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde de benzer tedbirler alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yeraltı ve yer üstü işletmelerinde çalışmalarına mani bir hastalık durumu olmamasına rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel idari izne ayrılmıştır. Ek olarak işletmelerdeki personelin bir kısmına ücretli izin hakları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım personel için ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunulmuştur" denildi.

Zonguldak taş kömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mostra madenciliği yapıldığından ocaklarda kuyu sistemi bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Yer üstünden yeraltına nakillerde kafes sistemi kullanılmadığı için, personel birbiriyle yakın temas halinde değildir ancak özel sektör kömür işletmeleri de sorumluluklarının bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim faaliyetlerini durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilerek, ocakların ayakta tutulmasına yönelik tamir, bakım, su atımı ve gaz kontrolü çalışmaları yapılmaktadır" denildi.

RÖDOVANS TAAHHÜTLERİ DONDURULDU

Açıklamada, havzada özel sektör madencilik faaliyetlerinin TTK ile imzalanmış rödovans sözleşmesi kapsamında yapıldığını hatırlatan Metin Demir, özel sektör işletmelerince TTK'ya başvuru yapılarak, ilgili sözleşmelerin "mücbir sebepler" maddesinden faydalanmak kaydıyla sahalarda üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Demir, ayrıca işletmelerin mali zorluk içine düşmemesi için TTK tarafından 2020 yılı Nisan ayı sonunda ödemeleri yapılacak rödovans borçlarının ertelendiğini, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait rödovans taahhütlerinin de dondurulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA