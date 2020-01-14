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  3. Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2)

Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2)

Zonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Murat K., Hakan Ç., Serkan K., Ümit K., Kerim K., Ali Şen K. ve Ferdi K. tutuklandı. Bayram K., Hakkı K., Şakir Ç. ve Servet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA



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