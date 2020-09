Zoom nasıl indirilir, nasıl kayıt olunur? Zoom canlı ders girişi (Öğretmen-öğrenci)

ZOOM uygulaması telefon, bilgisayar, tablet ve laptoplara ücretsiz indirilerek video ve sesli konferans işlemleri yapılabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve işlerin evden yürütülmesi ZOOM'un popülaritesini arttırmasına neden oldu. Artık evden çıkmadan dijital ortamda rahatlıkla iletişim kurulabiliyor. Peki Zoom nasıl indirilir, nasıl kayıt olunur? İşte Zoom canlı ders girişi ve ZOOM hakkında ayrıntılı bilgiler...

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması Google Play'den ve Apple Store'dan indirilebiliyor. Uygulamanın adını arama kısmına yazın ve indire tıklayın. Uygulama ücretsiz kullanıyor ancak büyük toplantılar yapmak gibi ek seçenekler için ücret istenebilmektedir.

ZOOM CANLI DERS GİRİŞİ (ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ)

Öğrenciler ve öğretmenler öncelikle "zoom.us" sitesine giriş yapmalı. Ardından "Sign up for free" seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfaya mail adresini yazınız. Mail adresinize doğrulama maili gelecektir. Maili doğrulayın ve dowload&run zoom diyerek programı indirmeye başlayınız.

Öğretmenler yeni ders başlatmak için "New Meeting" kısmına tıklayınız. Sistem bu aşamada ID numarası paylaşacaktır. Bu ID numarasını öğrencilerinizle paylaşmanız gerekmektedir. Öğretmenler Start Meeting'e basarak canlı derse başlıyor. Öğrenciler ise ID numarası sayesinde derse katılabiliyor. Öğrencilerin ID numarasından doğrudan derse giriş yapabiliyor. Bu nedenle sisteme üye olmaları gerekmiyor.

Bu sistemde mikrofon aktif durumda. Öğrencilerin sesi katılım sağlayanlarca duyulabiliyor. Arzu edenler mikrofon özelliğini kapatabilmektedir.

ZOOM KAYIT OL

Zoom meeting üyelik oluşturmak için aşağıdaki işlemleri sırayla yapınız.

Öncelikle telefonunuzun uygulama mağazasına girip uygulama arama kısmına ZOOM yazarak aratalım. Arama sonuçlarında ZOOM Cloud Meetings indirelim.

İnen programı çalıştıralım ve ekranda Sign Up ı tıklayarak kayıt işlemlerine başlayalım.

Sonraki ekranda size gelen bilgilerde;

E-posta adresiniz

Adınız

Soyadınız

Bilgilerini yazarak “I agree to the Terms of Service” yazısının başındaki kutucuğu tıklayalım. Ve Sign Up tıklayarak devam edelim.

Sistem size bir doğrulama e-postası gönderecek. Eğer birkaç dakika içinde gelmezse “Resent Email” tıklayıp yeniden e-posta gönderimi isteyebiliriz. Bu arada gelmezse yine Önemsiz/Junk Kutusunu kontrol etmeyi unutmayalım.

E-posta kutumuza ZOOM tarafından gelen e-postayı açıp “Activate Account” tıklayıp onaylıyoruz.

Bu kısımda açtığımız hesaba bir şifre oluşturmamız isteniyor. Bu şifrede, büyük, küçük harf ve rakamlardan oluşması gerekiyor. Şifre uzunluğu en az 8 karekter olarak belirlenmesini istemektedir. Sonrasında kaydınızı tamamlamak için “Continue” tıklayo devam edelim.

Sonraki adımda bir kuruluş ya da bir eğitim kurumu e-postanız istenebilir. Eğer bir bilginiz yok ise güvenlik kodunu yazıp “Skip this step” butonunu tıklayıp bir sonraki adıma geçiyoruz.

Önümüze gelecek adımda fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Burada deneme yapmamızı istiyor. Fakat siz uygulama üzerinden anlatımımızı yaptığımızdan uygulamaya geri dönelim.

ZOOM NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı açınız ve ekranda Sign In i tıklayınız

Giriş yaptıktan sonra mobil cihazınız size uygulamanın kullanmak istedikleri kaynaklarınızla alakalı bildirimler sunacak. Kabul etmediğiniz taktirde uygulama bu kaynaklarınızı kullanamayacak. İlerde sorun yaşarsanız ilgili uygulama ayarlarına girip tekrardan aktif edebilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz Kabul etme yönünde olacak.

Bu işlemlerden sonra başarılı bir şekilde oturum açmış oluyorsunuz. Ana ekranda eğer siz bir görüşme başlatacaksanız New Meeting i seçip sonraki adıma geçiyorsunuz.

Yine program sizin kamera/mikrofon gibi kaynaklarınızı kullanacağınızdan sizden izin istiyor. Vermemeniz taktirde sesli/görüntülü görüşme sağlayamayacaksınız. Bu izinleri biz veriyoruz. Bitiminde size bir id numarası çıkıyor. Bu id yi görüşme yapacağınız kişi/ya da kişilere verip toplantı/eğitime başlayabilirsiniz.

Eğer siz bir gruba dahil olmak istiyorsanız uygulama ana ekranında “Join” demeniz yeterlidir.

Açılan sayfada katılmak istediğiniz grup id nizi yazıp En altta bulunan Join e tıklamanız yeterlidir.