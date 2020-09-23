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Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan görüntülü görüşme uygulamaları yaygınlaştı. Bu kapsamda Zoom uygulaması da tercih edilen bir uygulama oldu. Uygulamayı kurmak ve kullanmak isteyenler bu konuda araştırma yapıyor. Peki Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır? İşte detaylar...

Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır?

Zoom uygulaması son günlerin popüler uygulaması olarak göze çarpıyor. Salgın sürecinde görüntülü ve çevrimiçi sohbet sağlayan bir uygulama olması nedeniyle çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Uygulamayı indirip kullanmak isteyenler Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte merak edilen soruların cevapları...

ZOOM NEDİR?

Zoom uygulaması bilgisayar ve telefona indirilebilen  bulut tabanlı eşler arası yazılım platformu aracılığıyla görüntülü telefon ve çevrimiçi sohbet hizmetleri sağlar. Telekonferans, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve sosyal ilişkiler için kullanılmaktadır.

Zoom uygulaması ile 100 kişiye kadar kişi ile video konferans toplantısı yapılabilir. Mesaj, dosya, resim, bağlantı ve gif gönderebilirsin. Emojilerle dişli görüşmelere hızlı yanıt verin veya tepki verebilirsiniz. Herkese açık ve özel sohbet kanalları oluşturup katılabilirsiniz.

Uygulama ile herhangi bir ücretsiz veya ücretli lisans kullanılabilir. Belirli ürün özellikleri için ücretli bir Zoom aboneliği gerekir. Uygulamayı kullanmak için üye olmanız şart değildir.

Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır?

ZOOM UYGULAMASI NASIL KURULUR?

Zoom uygulamasını akıllı telefonlarına kurmak isteyen İPhone kullanıcıları App Store üzerinden uygulamayı indirip kullanabilirler. Android kullanıcıları ise Play Store üzerinden uygulamayı indirip kullanabilirler. 

Zoom uygulamasını Android telefonunuza indirmek için tıklayınız.

Zoom uygulamasını İPhone telefonunuza indirmek için tıklayınız.

Zoom uygulamasını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Uygulamayı telefonunuzda bulunan uygulama marketinden bulduktan sonra indir seçeneğine tıklayarak indirme işleminin başlatıp uygulamayı kullanabilirsiniz.

Bilgisayara kurmak için ise setup dosyasına tıkladıktan sonra çıkan ekranda evet diyerek onaylayın. Uygulamanız böylece bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır?

ZOOM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Zoom şifresi yayını açan kişi tarafından size verilmektedir. Eğer yayını siz açtıysanız url kısmında s/ 'den itibaren yazan rakamlar zoom şifresidir. 

Sabit bir zoom şifresi almak için profilinizden My Account'a tıkladıktan sonra ekranın sol penceresinden Settings kısmına tıklıyoruz.  Daha sonra Use Personal Meeting ID seçeneğini aktif ediyoruz.

Şifremizi ayarlamak için My Account'a tıkladıktan sonra Setting seçeneği ile menünün altına iniyoruz. Require a passaword for  Personal Meeting ID kısmında yer alan Password'e tıklayarak şifrenizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Sonra şifrenizi  Save seçeneğine tıklayarak kayıt edin. 

Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır?

Tayfun Altuntaş
Editör


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