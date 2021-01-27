Zor dönemin üstesinden sevgileriyle geldiler! Başkan Ahmet Cin'den örnek çifte düğün hediyesi

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan İsmail Keskin ile Vildan Kızılay 2016'da sözlendi.

Söz sonrası, babasıyla motorsiklet kazası geçiren Vildan Kızılay'ın belden aşağısı felç kaldı. Genç kadının sözlüsü İsmail Keskin, Kızılay'ı bu zor dönemde hastaneden hastaneye kucağında taşıdı.

Vildan Kızılay'ın felçlik durumuna ilişkin çare aransa da tüm uğraşlara sonucunda bir çözüm bulunamadı. İsmail Keskin ile Vildan Kızılay yaşanan bu zor dönemin üstesinden sevgileri sayesinde geldiler. Genç çift, geçtiğimiz günlerde hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

"EN SONUNDA HAYATIMIZI BİRLEŞTİRDİK"

Yaşadığı zorlu süreci aktaran Vildan Keskin, "Trafik kazası geçirdim. Eşimle kaza meydana gelmeden 5 yıl önce tanışmıştık. Kaza sonrası beni hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımda oldu. Yaşadığım zorlu süreci benimle birlikte destek olarak yaşadı. En sonunda da hayatımızı birleştirdik" diye konuştu.

"TEDAVİ ETTİREBİLMEK İÇİN ÇOK HASTANE GEZDİK"

Eşinin yanında durarak örnek davranış sergileyen eş İsmail Keskin ise, "Tedavi ettirebilmek için çok hastane gezdik. Her gittiğimiz yere düzelecek ümidiyle başvurduk. Bundan sonra da hastanelere gitmeye devam edeceğiz. Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi bizim içinde iyi bir fırsat olacak. Umarım her şey iyi olur" ifadelerini kullandı.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN'DEN ÖRNEK ÇİFTE HEDİYE

Engelleri aşan ve bu sevgiye ilgisiz kalmayan Başkan Ahmet Cin de çifte bir düğün hediyesi vermek üzere genç çiftle bir araya geldi. Başkan Cin, genç çiftle uzun süre sohbet ettikten sonra akülü araba hediye etti.