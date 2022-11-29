Zor Ölüm'ün sevilen oyuncusu hayatını kaybetti!

Aktör ve akademisyen Clarence Gilyard Jr. 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Zor Ölüm'ün sevilen oyuncusu hayatını kaybetti! 1

Ünlü oyuncu Clarence Gilyard Jr. Texas Ranger ve Matlock gibi TV dizilerinin yanı sıra Die Hard ve Top Gun gibi filmlerde meşhur olmuş ve dünyaca tanınmıştı. Ünlü aktör aynı zamanda Nevada Üniversitesi'nde akademisyenlik de yapıyordu.

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