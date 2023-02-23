Zoran Arsenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Arsenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Arsenic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoran Arsenic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoran Arsenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Arsenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Arsenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Arsenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Arsenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Arsenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Arsenic 2 Haziran 1994 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Arsenić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Arsenic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Zoran Arsenic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoran Arsenic'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Zoran Arsenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Arsenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zoran Arsenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Arsenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

19 Ağustos 2011 yılında NK Visnjevac

10 Ağustos 2012 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

9 Ağustos 2013 yılında Segesta Sisak

30 Haziran 2014 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2015 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

16 Ocak 2019 yılında Jagiellonia

7 Eylül 2020 yılında HNK Rijeka

23 Şubat 2021 yılında Jagiellonia

24 Şubat 2021 yılında Rakow

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2021 yılında Rakow

Zoran Arsenic kimdir

Zoran Arsenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Arsenic şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek (2004-2011)

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Zoran Arsenic nereli

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