Zoran Beronja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Beronja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Beronja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Beronja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Beronja 11 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Бероња şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Beronja Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zoran Beronja'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoran Beronja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Beronja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Beronja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Beronja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vozdovac U17

1 Temmuz 2020 yılında Vozdovac U19

1 Ağustos 2022 yılında Szeged

Zoran Beronja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Beronja şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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