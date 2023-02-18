Zoran Josipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Josipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Josipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Josipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Josipovic 25 Ağu 1995 tarihinde Mendrisio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Josipović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Josipovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Assist di Petar Strugar yapmaktadır. Zoran Josipovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zoran Josipovic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zoran Josipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Josipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zoran Josipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Josipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chiasso Altyapı

1 Ağu 2011 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2012 yılında Juventus U19

19 Ağu 2013 yılında Novara

30 Haziran 2014 yılında Juventus

1 Ağu 2014 yılında FC Lugano

4 Ocak 2016 yılında Juventus

8 Ocak 2016 yılında FC Aarau

30 Haziran 2016 yılında Juventus

1 Temmuz 2016 yılında FC Aarau

6 Eylül 2017 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2019 yılında Beroe

20 Ekim 2020 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında FC Lugano II

24 Ağu 2022 yılında Dinamo Minsk

19 Ocak 2023 yılında NK Istra

Zoran Josipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Josipovic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zoran Josipovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lugano

İsviçre U17 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.