Zoran Kvrzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Kvrzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Kvrzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Kvrzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Kvrzic 7 Ağu 1988 tarihinde Teslić şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Kvržić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Kvrzic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Zoran Kvrzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zoran Kvrzic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zoran Kvrzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Kvrzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zoran Kvrzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Kvrzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2009 yılında HASK Zagreb

26 Temmuz 2010 yılında NK Osijek

11 Şubat 2013 yılında HNK Rijeka

12 Şubat 2013 yılında NK Osijek

30 Haziran 2013 yılında HNK Rijeka

15 Ocak 2015 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2015 yılında HNK Rijeka

6 Ağu 2015 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

7 Temmuz 2016 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2017 yılında HNK Rijeka

9 Ocak 2020 yılında Kayserispor

27 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Slaven Belupo

3 Şubat 2023 yılında HNK Sibenik

Zoran Kvrzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Kvrzic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zoran Kvrzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rudar Stanari

Bosna-Hersek takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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