Zoran Marusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Marusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Marusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Marusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Marusic 29 Kasım 1993 tarihinde Klina şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Марушић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Marusic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Zoran Marusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zoran Marusic'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zoran Marusic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marusic_32/

Zoran Marusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Marusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Marusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Marusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2014 yılında Vozdovac

31 Aralık 2014 yılında Sloga Kraljevo

23 Şubat 2016 yılında Slavija S.

2 Ağustos 2016 yılında FK Krupa

23 Ocak 2017 yılında BSK Borca

10 Temmuz 2017 yılında Temnic Varvarin

4 Ağustos 2018 yılında Sloboda Uzice

6 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

27 Ocak 2020 yılında Neman Grodno

12 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

20 Ocak 2022 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Tbilisi

Zoran Marusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Marusic şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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