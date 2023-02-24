Zoran Mikijelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Mikijelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Mikijelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Mikijelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Mikijelj 13 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Mikijelj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Zoran Mikijelj'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Mikijelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Mikijelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Mikijelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Mikijelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında OFK Petrovac

Zoran Mikijelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Mikijelj şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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