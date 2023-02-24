Zoran Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Milic 11 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Milić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Milic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoran Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zoran Milic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Leotar Trebinje

Zoran Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Milic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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