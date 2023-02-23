Zoran Mitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Mitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Mitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Mitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Mitrov 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Mitrov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zoran Mitrov'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoran Mitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Mitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Mitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Mitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Sassuolo U18

1 Eylül 2020 yılında Sassuolo U19

20 Temmuz 2021 yılında Ripensia

25 Ağustos 2022 yılında FC Brasov-SR

Zoran Mitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Mitrov şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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