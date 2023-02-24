Zoran Obrenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Obrenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Obrenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Obrenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Obrenovic 2 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Obrenović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Obrenovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoran Obrenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına - tarihinde katılmıştır. Zoran Obrenovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Obrenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Obrenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Obrenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Obrenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Obrenovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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