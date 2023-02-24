Zoran Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoran Petrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoran Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Petrovic 14 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur.  Karadağ,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Петровић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Petrovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Zoran Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoran Petrovic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Zoran Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Jablonec

2 Şubat 2020 yılında FK Iskra

30 Haziran 2020 yılında Jablonec

6 Ağustos 2020 yılında FK Iskra

30 Haziran 2021 yılında Jablonec

15 Temmuz 2021 yılında B. Podgorica

Zoran Petrovic kimdir

Zoran Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Petrovic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Zoran Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Zoran Petrovic nereli

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