Zoran Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Popovic 28 Mayıs 1988 tarihinde Pakrac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Popovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoran Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zoran Popovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Popovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zopop88/

Zoran Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Čukarički

1 Temmuz 2006 yılında Vrsac

1 Aralık 2006 yılında Čukarički

1 Temmuz 2007 yılında FK Palic Koming

1 Haziran 2008 yılında Čukarički

1 Temmuz 2008 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2009 yılında FK Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Vozdovac

2 Temmuz 2013 yılında Vojvodina

4 Ekim 2013 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2014 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2014 yılında Napredak

1 Temmuz 2015 yılında Vozdovac

12 Şubat 2018 yılında Bodø/Glimt

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

6 Şubat 2023 yılında Čukarički

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Zoran Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Popovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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