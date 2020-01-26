Zoran, Sapunaru ve Lung tribünden izledi

Hes kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izledi.

Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Zoran Kvrzic, sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung ve yeni transfer Cristian Sapunaru Ankaragücü maçında forma giymediler. Locadan karşılaşmayı takip eden üç isim maç sonrası oldukça üzgündü.

Kaynak: İHA