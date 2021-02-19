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Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifası isteniyor?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörüm Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Neden istifası isteniyor?

Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifası isteniyor?

Fenerbahçe Opet Kadın  Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Zoran Terzic hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor.

ZORAN TERZİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? 

Zoran Terzić, 9 Temmuz 1966  tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da (54 yaşında)  dünyaya geldi. Voleybol antrenörü olan Terzic aynı zamanda  2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörüdür. 

Terzic, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı,  2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmıştır. Öte yandan 2020-2024 dönemi CEV Avrupa Antrenörler Komisyonu’nda görev almaktadır.

Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

NEDEN İSTİFASI İSTENİYOR?

2020-2021 sezonu için Fenerbahçe yönetimi yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmalara başlamışken iddialara göre Terzic, hiçbirini tercih etmeyerek SB Community ile yakınlığı olan şirketten oyuncular ile görüştü.

Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Tayfun Altuntaş
Editör
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