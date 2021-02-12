Süper Lig'in genç hakemlerinden birisi olan Zorbay Küçük, futbolseverler tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında yer alıyor. Adana bölgesinin üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Süper Lig'de 26. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Gaziantep FK maçına atandı. Peki, Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir? İşte detaylar...

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hakemlik kariyeri merak edilen Zorbay Küçük, oldukça genç yaşında üst klasman hakemleri arasına girmiştir. 1992 yılında dünyaya gelen Küçük, 29 yaşındadır. Aslen Adanalı olan genç hakem, 18 Mayıs 2018 tarihinde ilk Süper Lig maçına, Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile çıkmıştır. O tarihten bu yana Süper Lig kariyerine devam eden Zorbay Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır.

BABASI KİMDİR, HANGİ TAKIMLIDIR?

Türk futbolu için gelecekte başarılı olması beklenen hakemler arasında yer alan Zorbay Küçük'ün babası, Feyzullah Küçük'tür. Eski futbolcu ve antrenör olan Feyzullah Küçük, 58 yaşındadır. Bir dönem Adanaspor'un altyapı antrenörlük görevini üstlenen Feyzullah Küçük, son olarak 44 Malatya Spor'da, Bal Teknik Sorumlusu olarak görev almıştır.

Genç hakem Zorbay Küçük'ün hangi takımlı olduğuna dair basında yer alan bir bilgi bulunmamaktadır.