CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu!Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir?Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alımı!Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız aşkı tam gaz devam ediyor!Üç aylar mesajları resimli yeni 2021Onur Bay ve Dilara Aksüyek aşkı sona erdi! Birbirlerini takipten çıktılarÜç aylar okunacak dualar neler? Üç aylar duasıCHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü, neden intihar etti??Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı13-14 Şubat'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Şubat Sevgililer Gününde yasak var mı?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir?

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir?

Süper Lig'in üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir? İşte detaylar...

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir?

Süper Lig'in genç hakemlerinden birisi olan Zorbay Küçük, futbolseverler tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında yer alıyor. Adana bölgesinin üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Süper Lig'de 26. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Gaziantep FK maçına atandı. Peki, Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir? İşte detaylar...

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir?

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hakemlik kariyeri merak edilen Zorbay Küçük, oldukça genç yaşında üst klasman hakemleri arasına girmiştir. 1992 yılında dünyaya gelen Küçük, 29 yaşındadır. Aslen Adanalı olan genç hakem, 18 Mayıs 2018 tarihinde ilk Süper Lig maçına, Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile çıkmıştır. O tarihten bu yana Süper Lig kariyerine devam eden Zorbay Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. 

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlı ve babası kimdir?

BABASI KİMDİR, HANGİ TAKIMLIDIR?

Türk futbolu için gelecekte başarılı olması beklenen hakemler arasında yer alan Zorbay Küçük'ün babası, Feyzullah Küçük'tür. Eski futbolcu ve antrenör olan Feyzullah Küçük, 58 yaşındadır. Bir dönem Adanaspor'un altyapı antrenörlük görevini üstlenen Feyzullah Küçük, son olarak 44 Malatya Spor'da, Bal Teknik Sorumlusu olarak görev almıştır. 

Genç hakem Zorbay Küçük'ün hangi takımlı olduğuna dair basında yer alan bir bilgi bulunmamaktadır. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT