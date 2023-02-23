Zorhan Bassong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zorhan Bassong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zorhan Bassong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zorhan Bassong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zorhan Bassong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zorhan Bassong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zorhan Bassong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zorhan Bassong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zorhan Bassong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zorhan Bassong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zorhan Bassong 7 Mayıs 1999 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kanada,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Zorhan Ludovic Bassong şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zorhan Bassong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Zorhan Bassong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zorhan Bassong'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zorhan Bassong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zorhan Bassong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Zorhan Bassong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zorhan Bassong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U17

1 Ağustos 2016 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

29 Ocak 2019 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Montréal

12 Ocak 2023 yılında FC Arges

Zorhan Bassong kimdir

Zorhan Bassong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zorhan Bassong şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Longueuil, Royal Excel Mouscron, RSC Anderlecht, LOSC Lille

Zorhan Bassong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U23 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zorhan Bassong nereli

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