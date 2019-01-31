Zorlu Enerji’nin mühendislik firmasına ABD’den ödül

Türkiye'nin en büyük jeotermal enerji santrali Kızıldere 3'ü tasarlayan mühendislik firması Power Engineers, Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho Eyaleti'nde, "Amerikan Mühendislik Şirketleri Konseyi" sponsorluğunda her yıl düzenlenen "Idaho Mühendislik Mükemmellik Ödülü Yarışması"nda birincilik ödülünü kazandı.

Türkiye'nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ekonomiye kazandırdığı Kızıldere 3 projesiyle ABD merkezli mühendislik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde "Idaho Mühendislik Şirketleri Konseyi'nin desteğiyle her yıl düzenlenen "Idaho Mühendislik Mükemmellik Ödülü Yarışması'nda Zorlu Enerji'nin Kızıldere 3 projesinin mühendislik firması Power Engineers, birincilik ödülü aldı. Kızıldere 3'ün tasarımından başlamak üzere detay mühendislik ve devreye alma işlerini yürüten Power Engineers'ın yapmış olduğu mühendislik çalışmalarının yanı sıra karşılaşılan sorunlara getirdiği yenilikçi ve hızlı yaklaşımlarının da projenin ödül almasında etkili olduğu belirtildi.

Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki dördüncü jeotermal projesi olan Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı enerji santralleri arasında yer alıyor. Tesis, üçlü flaş kombine çevrim jeotermal santral olup 165 MW kurulu güce sahip.

Kaynak: İHA