Zorlu PSM Darüşşafaka öğrencilerine destek oluyor

Darüşşafaka Cemiyeti ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi arasında ses getirecek bir iş birliğine imza atıldı. Yapılan iş birliğiyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nin (Ana Tiyatro) en iyi görüş açısına sahip olan koltuklarının bir kısmı artık Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimini destekliyor.

Sezon içinde gerçekleşecek tüm etkinliklerin izlenebileceği "Altın Koltuklar"dan (Sezonluk VIP Koltuk) alarak, hem yıl boyu pek çok avantajdan yararlanabilir hem de annesi ya da babası hayatta olmayan binlerce yetenekli öğrencinin eğitimine katkıda bulunabiliniyor.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Zorlu PSM işbirliğindeki yeşille işaretlenmiş olan koltuklar, koltukları alanların katılamayacakları etkinliklerde, bu koltuklar Darüşşafakalı öğrencilere devredilebiliyor ve böylece, sanatla iç içe bir ortamda bulunmalarına olanak sağlamak olanaklı olabiliyor.

Altın Koltuklara sahip olmanın diğer avantajları:

- 1 yıl boyunca tüm biletli etkinliklerde yalnızca kişiye özel koltukta yer garantisi,

- Koltuğun önünde isim, arkasında logo bulundurma hakkı,

- Kişiye özel müşteri temsilcisiyle etkinlik programı planlama ve etkinlik satışa açılmadan ayrıcalıklı bilet satın alabilme,

- Katılınamayacak etkinliklerde Darüşşafakalı bir öğrenciye ya da sevdiklerine koltuk devretme şansı,

- Ücretsiz vale hizmeti,

- Yüzde 100 Studio'da gerçekleşen ayakta konserlere ücretsiz giriş hakkı,

- Her etkinlik için kişi başı 80 lira tutarında harcama/ağırlama hakkı,

- Zorlu PSM'de mekân kiralamalarına yüzde 15 indirim olanağı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA