Zorunlu kış lastiği uygulaması bitiyor: Son gün 1 Nisan!

Mevsim koşulları ve hava şartlarına bağlı olarak her yıl zorunlu olarak uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan tarihinde sona erecek. Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulurken araçlarda kış lastiği denetimleri de bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

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İHLAL EDENLERE 885 LİRA PARA CEZASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, bu kış mevsimi için 1 Aralık 2020 tarihinde başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan Perşembe günü sona erecek. Kış lastiği uygulamasında, bu kurala uymayan sürücülere 885 lira para cezası kesiliyordu.

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