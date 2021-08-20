Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşmasında okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacağı haberini vermişti. Konuşmalarına devam eden Erdoğan, henüz aşı olmamış öğrenci, öğretmen ve personelin PCR testinin zorunlu olduğunu da cümlelerine ekledi. Peki Zorunlu PCR testi ne zaman başlıyor? PCR testi ücretleri ne kadar, nerede ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

ZORUNLU PCR TESTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşmasında, yüz yüze eğitime geçişle birlikte, aşı olmayanlar için PCR testinin zorunlu tutulacağını dile getirdi. Bu duruma göre 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin ve öğrencilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması istenecek. Erdoğan konuşmasının ilerleyen dakikalarında; konser, tiyatro ve sinema gibi insan topluluğuna neden olan faaliyetler, uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacağını ekledi. Buna göre;

Aşı olmayan aşı olmayan öğrenciler ve öğretmenler

Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımlarda

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu yapacak vatandaşlar ve görevliler

düzenli olarak PCR testi yaptıracak.

PCR TESTİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaptığı açıklamada okullar ve üniversiteler için gerekli PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini açıkladı.

Özel hastanelerde ise hastaneye göre değişmekle birlikte ortalama 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.

PCR TESTİ NEREDE VE NASIL YAPILIR?

PCR testini yaşadığınız şehirde ister özel ister devlet, herhangi bir hastanede veya sağlık merkezlerinde yaptırabilirsiniz. Yetkililere göre PCR test sonuçları laboratuvar şartları ve test yoğunluğa göre 3- 4 saatte sonuçlanmakla birlikte, testin tekrarlanması gerekebileceğinden 1 güne kadar uzayabilmektedir. Testin sonuçlarına ise e-Devlet'te yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmından ulaşabilirsiniz.

PCR testi, tıpkı antikor testi gibi sürüntü örneği alınarak uygulanan bir test türüdür. Kişinin burnundan ve boğazından alınan örnekler incelendikten sonra test sonucu belli olur. Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli gibi gözükse de hastalığın ilerleyen günlerinde havayollarından örnek alınmasıyla daha doğru bir sonuç elde edilebilir.