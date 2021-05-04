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Zorunlu temel ihtiyaçlar nedir? Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri nelerdir? Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Market Tedbirleri Genelgesine göre marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünlerinin dışındaki ürünlerin satılmamasına karar verildi. Bunun üzerine vatandaşlar zorunlu temel ihtiyaçlar nedir? Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Zorunlu temel ihtiyaçlar nedir? Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri nelerdir? Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için uygulanan tam kapanma döneminde birçok işletme faaliyetlerine ara verirken zincir marketlerde çok sayıda ürünün de satılması haksız rekabete sonuç olduğu için İçişleri Bakanlığı  81 ilin valiliklerine gönderdiği Market Tedbirleri Genelgesiyle temel gıda ürünlerinin dışında kalan ürünlerin satılmasına kısıtlama getirdi. Bunun üzerine Zorunlu temel ihtiyaçlar nedir? Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. 

Zorunlu temel ihtiyaçlar nedir? Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri nelerdir? Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

ZORUNLU TEMEL İHTİYAÇLAR NEDİR? ZORUNLU TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ NELERDİR?

Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri sebze, meyve ve diğer gıda ürünleridir, Zorunlu temel ihtiyaçlarının dışında yer alan bazı kişisel temizlik ürünleri de bu kategoriye girmektedir. 

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Market Tedbirleri Genelgesine göre marketlerde tam kapanma sürecinde 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren  (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. 

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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