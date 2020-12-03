Avrupa futbolunun Şampiyonlar Ligi'nden sonra kulüp düzeyindeki en çok takip edilen organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi, bu hafta oynanacak maçlar ile 5. haftasını tamamlayacak. G Grubunda mücadele eden Zorya Luhansk ve Leicester City takımlarının bugün oynanacak maçını tüm detaylarıyla haberimizde inceledik. Avrupa Ligi G Grubunun en iddialı ve favorisi olarak gözüken İngiliz ekibi Leicester City, grupta 4 maçın sonunda 10 puan alarak liderliği elinde bulunduruyor. Grubun kağıt üzerinde en zayıf takımı Zorya ise 4 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi ve 3. sırada yer aldı. Peki, Zorya Luhansk - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

ZORYA LUHANSK - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi G Grubunda mücadele eden Zorya ve Leicester City, 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.55'de başlayacak mücadele, Ukrayna ekibi Zorya Luhanks'ın evinde Slavutych Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Norveçli hakem Espen Eskas tarafından yönetilecek. Eskas'ın yardımcılıklarını ise Oystein Ytterland ve Isaak Bashevkin üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Tüm Avrupa kupası maçlarının ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, Avrupa Ligi mücadelelerini de kesintisiz olarak kanallarından izleyicilerle buluşturuyor. Bu akşam saat 20.55'de başlayacak olan Zorya Luhansk - Leicester City maçı da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından izleyicilerle buluşacak.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: