Zouhair El Moutaraji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouhair El Moutaraji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zouhair El Moutaraji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zouhair El Moutaraji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zouhair El Moutaraji 1 Nisan 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زهير المترجي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zouhair El Moutaraji Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Assist Sport Casa yapmaktadır. Zouhair El Moutaraji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Zouhair El Moutaraji'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zouhair El Moutaraji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zouhair El Moutaraji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zouhair El Moutaraji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zouhair El Moutaraji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wydad AC

24 Ağu 2016 yılında Hassania

30 Haziran 2017 yılında Wydad AC

22 Eylül 2017 yılında O. Khouribga

30 Haziran 2018 yılında Wydad AC

Zouhair El Moutaraji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zouhair El Moutaraji şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zouhair El Moutaraji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wydad Athletic Club Casablanca (-2015)

Fas U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 8 gol atmıştır.

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