Zouhair Feddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouhair Feddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zouhair Feddal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zouhair Feddal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zouhair Feddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouhair Feddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zouhair Feddal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zouhair Feddal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zouhair Feddal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zouhair Feddal 23 Aralık 1989 tarihinde Tétouan şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fas,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zouhair Feddal Agharbi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zouhair Feddal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Zouhair Feddal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zouhair Feddal'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zouhair Feddal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/zou_feddal

http://www.instagram.com/zou_feddal/

Zouhair Feddalboyu ve yaşı kaç

Zouhair Feddal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zouhair Feddal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zouhair Feddal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zouhair Feddal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CE Mataró

1 Temmuz 2008 yılında Vilajuïga

1 Temmuz 2009 yılında Terrassa FC

1 Ocak 2010 yılında CD Teruel

13 Ağu 2010 yılında San Roque Lepe

16 Temmuz 2011 yılında RCD Espanyol B

7 Eylül 2012 yılında FUS Rabat

26 Ağu 2013 yılında Parma

27 Ağu 2013 yılında Siena

30 Haziran 2014 yılında Parma

2 Ağu 2014 yılında Palermo

2 Şubat 2015 yılında Parma

7 Ağu 2015 yılında Levante

16 Temmuz 2016 yılında Alavés

24 Temmuz 2017 yılında Betis

18 Ağu 2020 yılında Sporting CP

24 Ağu 2022 yılında Real Valladolid

31 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Zouhair Feddal kimdir

Zouhair Feddal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zouhair Feddal şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moghreb Tétouan (1995-1996), Vilamalla FC (1996-2006), AS Mónaco (2006-2007);

Zouhair Feddal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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Zouhair Feddal nereli

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